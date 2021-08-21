В Сарагосе в полицию поступил вызов от женщины, которая незаконно проживает в чужой квартире. Она пожаловалась на хозяина жилья, который поменял на дверях замки, из-за чего захватчица не могла зайти в квартиру. Теперь владельцу недвижимости грозит судебное разбирательство.

Полиция была вынуждена отреагировать на вызов, срезать новый замок и пустить сквоттершу внутрь. Женщина также заявила, что ранее хозяин пытался силой отобрать у неё ключи от своей квартиры. При этом, по её словам, в квартире лежали её вещи и медикаменты, в том числе инсулин, от которого зависит её жизнь.

Ранее испанская полиция предупреждала, что в случае захвата жилья нельзя чинить какие-либо препятствия, а следует сразу обращаться в полицию (noticia.ru)