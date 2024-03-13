Национальная полиция Испании пресекла деятельность преступной группы, которая занималась кражами в домах известных футболистов.

Об этом говорится в пресс-релизе правоохранительных органов королевства.

По их информации, были задержаны шесть человек, которые, как предполагается, причастны к восьми кражам в элитных жилых комплексах с июля 2022 года. Для выбора целей подозреваемые использовали социальные сети, изучая фотографии и видео, которые публиковали члены семей и близкие спортсменов.

Расследование сосредоточилось на ограблении, совершенном в мае 2023 года в доме в провинции Мадрид. Тогда преступники смогли украсть вещи на сумму около 500 000 евро. Хотя полиция не уточняет имени потерпевшего, в этот период произошло ограбление дома нападающего клуба «Реал Мадрид» Родриго.