Тегеран имеет технические возможности для создания ядерного оружия, однако такая задача не стоит на повестке властей. Об этом заявил в понедельник глава Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ), заместитель президента страны Мохаммад Эслами.

«У Ирана есть технические возможности создать атомную бомбу, однако такая программа не стоит на повестке», — цитирует его агентство Фарс. Глава ОАЭИ отметил, что обвинения в адрес Тегерана в стремлении создать ядерное оружие не имеют под собой оснований. «Эти лживые обвинения выдвигаются Израилем при поддержке антиреволюционных сил, чтобы обмануть общественное мнение», — заявил он.

По словам Эслами, «между Ираном и Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ — прим. ТАСС) налажено конструктивное сотрудничество, которое действует без сбоев». «Все наши действия [по развитию ядерной программы] осуществляются в рамках Договора о нераспространении ядерного оружия под контролем МАГАТЭ», — указал он.(ТАСС)