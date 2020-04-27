В Иране выявили 991 новый случай заражения коронавирусом за сутки

Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Иране за сутки впервые с 21 марта не превысило тысячу – заразился 991 человек, общее количество случаев достигло почти 91,5 тысячи, сообщил официальный представитель минздрава Киануш Джаханпур.

«Сегодня, 27 апреля, спустя 36 дней можно сказать, что число новых случаев заражения коронавирусом (за сутки) впервые имеет трехзначный показатель – 991 случай. С учетом этого общее число зараженных (с 19 февраля) достигло 91472», — сказал Джаханпур в эфире телеканала IRINN.