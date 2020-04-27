В Иране выявили 991 новый случай заражения коронавирусом за сутки

Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Иране за сутки впервые с 21 марта не превысило тысячу – заразился 991 человек, общее количество случаев достигло почти 91,5 тысячи, сообщил официальный представитель минздрава Киануш Джаханпур.
«Сегодня, 27 апреля, спустя 36 дней можно сказать, что число новых случаев заражения коронавирусом (за сутки) впервые имеет трехзначный показатель – 991 случай. С учетом этого общее число зараженных (с 19 февраля) достигло 91472», — сказал Джаханпур в эфире телеканала IRINN.
По его словам, выздоровели 70933 пациента, заразившихся коронавирусом. Однако за прошедшие сутки скончались 96 человек, из-за чего общее число жертв возросло до 5806.
| 2020-04-27T17:08:33+00:00 27 апреля 2020, 17:55|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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