В Иране создан препарат для лечения пневмонии, вызванной коронавирусом

Иранские ученые нашли комбинацию препарат для лечения пневмонии, вызванного новым типом коронавируса. Об этом сообщил руководитель научного комитета национального штаба по борьбе с коронавирусом Мостафа Ганеи, передает IRNA.

На брифинге Ганеи сообщил, что иранские исследователи нашли комбинацию препаратов для лечения острых и хронических заболеваний легких, вызванных новым коронавирусом.

«Препарат состоит из комбинации трех лекарств, что сокращает продолжительность госпитализации до четырех дней у пациентов с коронавирусной инфекцией», добавил он.

По его словам, в группе пациентов, принимавших этот препарат, 40% были выписаны до четырех дней после госпитализации.(trend)

| 2020-03-18T14:12:15+00:00 18 марта 2020, 14:06|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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