В Иране в воскресенье представили собственную вакцину от коронавируса «Нура», созданную университетом медицинских наук Багиатоллы, в присутствии министра здравоохранения Саида Намаки и главнокомандующего КСИР генерала Хоссейна Салами, передает ИРНА.

Сегодня начались клинические испытания вакцины «Нура», созданной специалистами исследовательского центра больницы Багиатоллы и университета имама Хоссейна (мир ему!).

Кроме вакцины «Нура», такие собственные вакцины, как «Ков Иран Баракат», «Фахра» и «Пасто Ковак» также производятся в стране.

Согласно данным министерства здравоохранения, 4 млн 374 тыс. 729 человек до сих пор получили первую дозу, и 906 тыс. 564 человек вакцины получили вторую дозу вакцины от коронавируса в стране. Таким образом, 5 млн 281 тыс. 275 человек сделали прививку в Иране.