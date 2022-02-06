Отдельные положительные сдвиги наблюдаются на переговорах по восстановлению ядерной сделки в Вене, однако пока результаты не оправдывают ожиданий Тегерана.

Как передает ТАСС, об этом заявил в субботу глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян в ходе телефонных переговоров с главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем.

«После предыдущего раунда переговоров произошли некоторые положительные перемены, однако пока наши ожидания не оправдываются», — цитирует его пресс-служба иранского внешнеполитического ведомства. Дипломат добавил, что «диалог в настоящий момент достиг важного этапа».

«Все стороны должны приехать в Вену с четкой повесткой по достижению соглашения и готовностью принимать политические решения, — сказал он. — Мы сможем достигнуть хорошего соглашения только в том случае, если оно устойчиво и надежно обеспечит наши экономические интересы».

В Вене 3 января после новогоднего перерыва возобновился восьмой раунд переговоров с целью восстановления ядерной сделки в первоначальном виде и возвращения США в это многостороннее соглашение. Работа ведется как в рамках Совместной комиссии Ирана и России, Великобритании, Германии, Китая и Франции, так и в формате отдельных консультаций с США без участия Тегерана, который пока не готов к прямому диалогу с американской стороной. Переговорщики уже условились ускорить процесс работы над проектом соглашения. Предполагается, что восьмой раунд может стать последним, поскольку участники консультаций настроены на завершение работы в феврале.