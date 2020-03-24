В Иране клирик пытался исцелить больного коронавирусом «чудотворным средством»

Прокуратура иранского города Бендер-Энзели запросила ордер на арест священнослужителя, который попытался исцелить больного с пневмонией COVID-19, вызываемой коронавирусом SARS-CoV-2. Информагентство IRNA приводит детали происшествия во вторник, 24 марта.

По его сведениям, священник несколько дней назад нелегально проник в отделение интенсивной терапии в городской больнице. Там находился молодой человек, у которого был выявлен вирус нового типа. Посетитель сообщил больному, что врачи больше не в силах помочь ему, и предложил исцелить пациента с помощью «исламского чудотворного средства». С согласия молодого человека клирик снял с него маску и помазал больному лицо ароматической жидкостью. Через 3 дня пациент скончался. (DW)