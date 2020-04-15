В Иране число жертв коронавируса достигло 4777 человек

Иран второй день подряд фиксирует менее 100 жертв коронавируса за сутки – скончались 94 человека, всего жертв 4777, следует из данных, который опубликовал советник министра здравоохранения страны Алиреза Вахабзаде.

По его словам, выздоровели почти 50 тысяч человек, но скончались 4777 больных. Рост погибших от коронавируса за прошедшие сутки составил 94 человека: накануне впервые с 14 марта в Иране было зафиксировано менее 100 жертв – 98.(РИА Новости)