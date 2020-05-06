В Иране число заразившихся коронавирусом превысило сто тысяч

Число случаев заражения коронавирусом в Иране с 19 февраля превысило отметку в 100 тысяч, сообщил официальный представитель минздрава Киануш Джаханпур.
«Число случаев заражения коронавирусом преодолело отметку в 100 тысяч, достигнув 101650. За прошедшие сутки удалось выявить 1680 новых случаев заражения коронавирусом по всей стране», — сказал Джаханпур в эфире телеканала IRINN.
По его словам, всего выздоровели 81587 человек. При этом за последние 24 часа скончались 78 человек, заразившихся коронавирусом, всего же число жертв достигло 6418.