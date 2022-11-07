ВМС Индии внимательно следят за ситуацией в регионе Индийского океана, особенно за китайским научным судном Yuan Wang 6, которому не позволят зайти в морскую экономическую зону страны. Об этом сообщает в понедельник газета The Economic Times со ссылкой на официальные источники, говорившие на условиях анонимности.

«Военно-морской флот Индии постоянно следит за плаванием Yuan Wang 6 с помощью самолетов дальней морской разведки и беспилотников. При любой попытке этого корабля войти в индийскую морскую экономическую зону он будет выдворен», — приводит издание слова источника.

Согласно международным законам, Индия разрешает проход через свою экономическую зону иностранным военным кораблям, но Yuan Wang 6 относится к классу научных судов, и оно не может приближаться к индийскому побережью. На борту этого корабля установлено мощное оборудование, которое в состоянии отслеживать испытательные пуски индийских баллистических ракет с полигона на острове Абдул-Калам у побережья штата Одиша, сказал источник.

«Индийское законодательство запрещает научные исследования, изыскательские работы и геологическую разведку у берегов страны без особого разрешения», — уточнил он.