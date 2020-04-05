В Индии попытались продать в сети высочайшую статую мира «для борьбы с пандемией»

Неизвестные в Индии попытались продать через интернет самую высокую статую мира — Статую Единства, расположенную в штате Гуджарат, якобы для сбора средств на борьбу с коронавирусом. Как сообщает в воскресенье газета The Indian Express, монумент был выставлен на продажу на платформе OLX (Online Exchange), где размещают объявления для покупки, продажи или обмена товарами.

«Чрезвычайная ситуация! Продажа Статуи Единства из-за неотложной необходимости в средствах для больниц и медицинского оборудования!» — говорилось в объявлении. Монумент был оценен в сумму 300 млрд рупий (около $4 млрд). Когда объявление было размещено никто поначалу не заподозрил подвоха.

Предложение продать статую появилось 4 апреля, но только в воскресенье власти штата Гуджарат заметили его и обратились в полицию. Объявление о продаже было снято. «Ужасно, что онлайн-платформа OLX не проверила сообщение», — указало правительство штата в пресс-релизе.

По мнению индийских СМИ, неизвестные шутники решили таким образом высмеять неготовность властей к пандемии коронавирусной инфекции. Статуя была закрыта для посещения туристами с 17 марта в связи с распространением коронавируса.

Памятник одному из лидеров индийского национально-освободительного движения Валлабхаи Пателю, получивший название Статуя Единства, был открыт в 2018 году. Сооружение имеет высоту 182 м, а вместе с постаментом фигура Пателя возвышается над землей на 240 м и считается самой высокой скульптурой мира.

Количество выявленных случаев заражения новым коронавирусом в Индии составило к вечеру воскресенья 3 577, 83 человека умерли.