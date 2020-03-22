В Хорватии произошло землетрясение

В Хорватии произошло землетрясение магнитудой 5,3, есть пострадавшие, в том числе ребенок. Его состояние оценивается как критическое.

Эпицентр землетрясения находился в столице страны, городе Загреб, сообщает Агентство Анадолу.

В результате землетрясения повреждены автомобили и множество зданий, в том числе жилых и исторических.

Глава муниципалитета Загреба Милан Бандич сообщил, что также повреждена южная башня исторического Загребского собора.

Фиксируются многочисленные афтершоки.

Поисково-спасательные работы продолжаются.