В Хорватии произошло землетрясение

В Хорватии произошло землетрясение магнитудой 5,3, есть пострадавшие, в том числе ребенок. Его состояние оценивается как критическое.

Эпицентр землетрясения находился в столице страны, городе Загреб, сообщает Агентство Анадолу.

В результате землетрясения повреждены автомобили и множество зданий, в том числе жилых и исторических.

Глава муниципалитета Загреба Милан Бандич сообщил, что также повреждена южная башня исторического Загребского собора.

Фиксируются многочисленные афтершоки.

Поисково-спасательные работы продолжаются.

 

| 2020-03-22T21:31:50+00:00 22 марта 2020, 21:40|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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