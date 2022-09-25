В результате взрыва в одной из гостиниц в оккупированном Херсоне погиб бывший депутат Верховной Рады от пророссийской «Партии регионов» Алексей Журавко.
Кроме него, жертвой взрыва стал еще один человек, говорится в сообщении.
Журавко уехал из Украины в Россию, с начала полномасштабного вторжения он публикует в своем Telegram-канале антиукраинские посты. Вчера он разместил видео, как проголосовал на «референдуме» об аннексии Херсонской области.
Российский пропагандистский канал Russia Today сообщил в Telegram, что во время взрыва в здании также находилась его съемочная группа, она не пострадала, но повреждения получила машина пропагандистов.
Депутат Верховной рады от фракции «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко опубликовал в Telegram видео с места происшествия и подтвердил информацию, что в отеле ночевали сотрудники RT.
Российские СМИ утверждают, что в гостиницу попала ракета HİMARS. (gordonua.com)