В ГУП Баку сообщили об удалены с территории перед ЦИК пытавшихся собраться людей

В воскресенье, 16 февраля, около 15 часов группа людей несмотря на официальное предупреждение, попыталась собраться перед административным зданием Центральной избирательной комиссии, сообщили Trend в Главном управлении полиции города Баку.

Попытка была пресечена со стороны сотрудников полиции и они были удалены с территории.

В ходе этого серьезных нарушений зарегистрировано не было, никто не задержан и никто не пострадал.

В то же время, как сообщает «Turan» со ссылкой на пресс-службу партии «Мусават», до и во время протестной акции в воскресенье были задержаны 55 человек, в том числе лидеров партий, кандидатов в депутаты, наблюдателей и всех остальных не согласных с официальными данными ЦИК.

Место содержания задержанных до акции лидера партии «Мусават» Арифа Гаджилы и главы партии «Республиканская альтернатива» Ильгара Мамедова до сих пор остается неизвестной.

Лидера движения D18, кандидата в депутаты Руслана Иззетли привезли в город Евлах (300 км. западнее Баку) и только там отпустили.

Кандидатов в депутаты от блока «Движение» Мехмана Гусейнова и Ульви Гасанли отпустили на трассе Гаджикабул-Кюрдамир (150 км. западнее Баку).

Задержанных в ходе акции граждан вывезли за город автобусами и высадили в 60-80 кмю от Баку — в пустынных местах в Сангачале, Аляте, Гобустана, на трассе Баку-Шамахы.