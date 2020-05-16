В Греции возобновили работу сотни пляжей

Свыше 500 пляжей открылись в Греции 16 мая в результате ослабления ограничений, введенных из-за пандемии COVID-19, и в условиях жаркой погоды.

Об этом сообщает греческое издание «Катимерини».

При этом от посетителей пляжей требуют соблюдения норм социального дистанцирования, то есть на площади 1000 кв. м могут находиться не больше 40 человек. За соблюдением данных правил на пляжах следят сотрудники специальной инспекции.

По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни в Грецию придет жаркий воздух из пустыни Сахара, в результате чего в Афинах температура может подняться до 38-39°С, на Пелопоннесе — 40°С, на ряде островов — 30°С.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-2019.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию нового вида коронавируса в мире.