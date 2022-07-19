В Бундесвере ФРГ заканчиваются ресурсы для оказания военной помощи Украине.

Об этом заявила министр обороны Германии Кристине Ламбрехт во время визита к французско-германской бригады в город Мюльгайм, пишет Welt.

«У нас осталось мало возможностей для передачи (оружия) из Бундесвера, я четко заявляю об этом и мой коллега (министр обороны Украины Алексей Резником) в курсе», — заявила она.

В то же время, глава Минобороны страны подчеркнула, что Берлин намерен и в дальнейшем поддерживать Киев в его борьбе против страны-агрессора.

«Украина может рассчитывать на то, что мы продолжим поддерживать ее в будущем», — прокомментировала Ламбрехт. (УНИАН)