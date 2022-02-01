Уполномоченная правительства Германии по вопросам политики в области прав человека и гуманитарной помощи в министерстве иностранных дел Луиза Амтсберг призвала ФРГ принять беженцев, размещенных на границе Польши и Белоруссии, сообщает редакционное объединение Redaktionsnetzwerk Deutschland.

«Европейские границы должны быть открытыми для просителей убежища. Европейское законодательство также должно соблюдаться Польшей. Я бы хотела, чтобы Германия нашла способы принять людей из пограничной зоны, у которых больше нет другого выхода», — заявила Амтсберг.

Она отметила, что обстановка для беженцев в Польше является небезопасной.

Ранее сбежавший из Польши в Белоруссию солдат Эмиль Чечко обратился в Гаагский трибунал.