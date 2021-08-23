Министр иностранных дел Германии Хайко Мас представил план преодоления кризиса в Афганистане, состоящий из пяти пунктов. Документ был оглашен главой МИД в понедельник, 23 августа, на пресс-конференции в Берлине. Первым пунктом значится необходимость провести переговоры с Турцией, США и самими талибами по вопросу о возможности использования кабульского аэропорта для эвакуации гражданского населения и после 31 августа. Вторым — необходимость договориться с соседними с Афганистаном странами о принятии ими беженцев, которые покинули страну наземным путем. «Об этом я уже поговорил с коллегами из Узбекистана, Пакистана, Таджикистана и Индии», — заявил Мас. Германия выделяет 100 млн евро срочной финансовой помощи международным организациям, которые будут помогать афганским беженцам в соседних странах.

Следующий, третий, пункт плана предполагает, что посольства ФРГ в соседних с Афганистаном странах быстро и без бюрократических проволочек будут выдавать визы иностранцам, у которых имеются основания на отправку в Германию. В-четвертых, для обеспечения бесперебойной работы дипломатических учреждений ФРГ в этих странах численность их персонала следует увеличить. Пятый пункт предусматривает выделение еще 10 млн евро на поддержку тех афганцев, чья жизнь находится под угрозой.

Хайко Мас указал, что обстановка в кабульском аэропорту остается опасной и хаотичной. Эвакуация из него будет продолжаться столько, сколько возможно. Одновременно проводятся подготовительные мероприятия на случай оказания помощи тем, кто не смог эвакуироваться. (DW)