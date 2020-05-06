В Германии не будут принудительно прививать граждан от коронавируса

 Принудительного вакцинирования граждан Германии от коронавируса не будет, заявил в прямом эфире телеканала ZDF министр здравоохранения Йенс Шпан.
«Принуждения не будет, есть широкая готовность добровольно сделать прививки», — сказал Шпан, добавив, что именно в связи с пандемией многие граждане ФРГ «сумели оценить важность вакцинирования».
Ранее в Германии был принят закон об обязательном вакцинировании от кори, он вступил в силу с 1 марта. Свидетельство о вакцинировании от кори должны принести с собой в ФРГ все дети, поступающие в детский сад и школу. Прививаться от кори нужно также воспитателям в детсадах, учителям, медсестрам и врачам (если эти лица родились после 1970 года). Мигрантам и беженцам предписано сделать прививку или показать свидетельство о вакцинации в течение четырех недель после поступления в приют.(РИА Новости)
| 2020-05-06T12:02:50+00:00 6 мая 2020, 14:21|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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