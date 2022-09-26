В Германии уволили с работы руководителя энергетической компании EWF Штефана Шаллера, который по приглашению России был «наблюдателем» за псевдореферендумами в Украине.

Об этом сообщает «Польское радио».

Такое решение принял наблюдательный совет компании.

Шаллер признался, что уехал в Украину из «частных побуждений». Он подчеркнул, что воспользовался своим правом на отпуск для того, чтобы получить «полную картину» ситуации в Запорожской области. Он должен был сообщить российским СМИ, что референдум был «прекрасно организован» и что местное население «излучало энтузиазм».