В этом году в Физулинском районе будет создан филиал приюта и социально-реабилитационного учреждения Агентства социальных услуг при министерстве труда и социальной защиты населения. Об этом сообщили в Министерстве труда и социальной защиты населения.

В филиале социального учреждения, функционирующем в настоящее время в столице, детям, оставшимся без попечения родителей, бездомным и находящимся в социально опасном положении, предоставляются необходимые социальные услуги в стационарных условиях.

В частности, ведется работа по возвращению этих людей к нормальному образу жизни, их социальной адаптации и реабилитации.

В настоящее время услугами учреждения пользуются 25 детей, в том числе 10 мальчиков и 15 девочек. В прошлом году социальные услуги были оказаны 68 детям.

С детьми, которые будут приняты в филиал учреждения в Физулинском районе, а также с их семьями будет проводиться работа на основе специально составленного индивидуального плана. Помощь в этом деле окажут социальные и медицинские работники, психологи, педагоги и воспитатели, музыкальные и спортивные специалисты.