В Египте коронавирусом заразились 779 человек

В Египте за сутки число заразившихся коронавирусом увеличилось на 69, достигнув 779, сообщает Газета.Ру.

Сообщается о 52 летальных исходах.

В Египте введен всеобщий карантин.

| 2020-04-02T02:38:37+00:00 2 апреля 2020, 06:35|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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