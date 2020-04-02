В Египте коронавирусом заразились 779 человек В Египте за сутки число заразившихся коронавирусом увеличилось на 69, достигнув 779, сообщает Газета.Ру. Сообщается о 52 летальных исходах. В Египте введен всеобщий карантин. Редакция| 2020-04-02T02:38:37+00:00 2 апреля 2020, 06:35| (Пока оценок нет) Загрузка...| Поделитесь с друзьями: FacebookTwitterWhatsappGoogle+Vk Новости по теме:ВОЗ: более 509 тыс. человек в мире заразились коронавирусомЧисло заразившихся коронавирусом по всему миру…Более 700 тысяч человек в мире заразились коронавирусомВ ВОЗ заявили, что более 570 тыс. человек в мире… В рубрике Более 80 стран в связи с пандемией запросили у МВФ помощь Gallery Более 80 стран в связи с пандемией запросили у МВФ помощь 2 апреля 2020, 07:07 В Бразилии за сутки выявили еще 1119 инфицированных коронавирусом Gallery В Бразилии за сутки выявили еще 1119 инфицированных коронавирусом 2 апреля 2020, 05:55 Британское ученые назвали главные симптомы коронавируса Gallery Британское ученые назвали главные симптомы коронавируса 2 апреля 2020, 05:10 Instagram и Facebook упали Gallery Instagram и Facebook упали 2 апреля 2020, 04:26 В США коронавирусом заразились 200 тысяч человек Gallery В США коронавирусом заразились 200 тысяч человек 2 апреля 2020, 03:38