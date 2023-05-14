Власти Дубая начали опытные испытания автономной лодки арба, работающей на электроэнергии. Она способна развивать скорость до 13 км/ч и выполнена в традиционном стиле, сообщила в воскресенье пресс-служба правительства Дубая.

«Управление дорог и транспорта Дубая (RTA) приступило к опытной эксплуатации «первой автономной электрической абры», способной перевозить восемь человек. Она была изготовлена в центре технического обслуживания морского транспорта RTA в [районе] Аль-Гархуд», — говорится в пресс-релизе.

Как рассказал генеральный директор и председатель совета директоров RTA Маттар ат-Тайер, по сравнению с моделями с дизельным двигателем лодка отличается нулевыми выбросами в атмосферу, отсутствием шума, а также экономичностью. Беспилотная абра оснащена двумя электрическими двигателями, позволяющими лодке развивать максимальную скорость в семь узлов (около 13 км/ч), а также четырьмя литиевыми батареями, обеспечивающими семь часов работы. Корпус абры сделан с использованием стекловолокна для снижения веса.

На лодке установлена автономная система управления, которая обеспечивает полное соблюдение заданного курса с учетом волн и ветра. Однако на судне все же находится капитан, который следит за работой системы и вмешивается в управление в случае необходимости. RTA планирует разработать для арбы автоматизированную систему постановки на якорь и сценарии принятия решения при маневрировании и аварийных ситуациях для того, чтобы достичь следующего уровня автономизации.

Власти ОАЭ активно внедряют передовые технологии в различные сферы жизни и поощряют к этому частный бизнес. Так, например, в марте 2023 года компания United Parcel Service получила лицензию на тестирование электрического самолета с вертикальным взлетом для перевозки грузов, а в апреле власти Дубая заявили о планах запустить в городе 4 тыс. беспилотных такси.