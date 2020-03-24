В домах престарелых в Испании находят умерших от коронавируса стариков

Испанские военные, которые участвуют в обеззараживании домов престарелых, находят стариков, умерших от коронавируса прямо в своих постелях. Об этом рассказала министр обороны страны Маргарита Роблес, пишет РИА Новости.

«Военные в некоторых резиденциях видели стариков, людей пожилого возраста, абсолютно брошенных, и даже мертвых в своих постелях. В этом плане мы будем беспощадными, непреклонными. Те, кто не выполняет своих обязанностей, ответят перед законом», — заявила министр в интервью телеканалу Telecinco.

При этом она отметила, что в большинстве домов престарелых ситуация нормальная.
Агентство Europa Press со ссылкой на источники в Минобороны сообщило о двух случаях, когда тела умерших находили в домах престарелых.

| 2020-03-24T09:37:45+00:00 24 марта 2020, 11:17|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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