В домах престарелых в Испании находят умерших от коронавируса стариков

«Военные в некоторых резиденциях видели стариков, людей пожилого возраста, абсолютно брошенных, и даже мертвых в своих постелях. В этом плане мы будем беспощадными, непреклонными. Те, кто не выполняет своих обязанностей, ответят перед законом», — заявила министр в интервью телеканалу Telecinco.

При этом она отметила, что в большинстве домов престарелых ситуация нормальная.

Агентство Europa Press со ссылкой на источники в Минобороны сообщило о двух случаях, когда тела умерших находили в домах престарелых.