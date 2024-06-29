Чиновников из Сергокалинского района Дагестана и приближенных к администрации предприятий решили проверить на возможные связи с террористами. Как стало известно Telegram-каналу Mash, все значимые в регионе должности занимали родственники и друзья экс-главы Магомеда Омарова.

По сведениям издания, племянник чиновника Амир Омаров стал начальником отдела культуры, спорта и по делам молодежи администрации Сергокалинского района. Брат жены Ибрагим Омаров — агробизнесмен, он возглавляет местное сельхозпредприятие.

Жена близкого друга Айшат Магомедова в прошлом была главным редактором районной газеты Сергокалинского района. В 2012 она передала эту должность дочери Патимат. Последняя устраивала фиктивных сотрудников, забирала зарплату себе и так присвоила 700 тысяч рублей, установило следствие. Недавно 35-летнюю женщину задержали. Ей грозит до четырех лет тюрьмы.