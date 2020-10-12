В Дагестане ликвидировали двух неизвестных, открывших огонь по наряду полиции

Полицейские ликвидировали двоих неизвестных, которые открыли огонь по наряду полиции из машины. Об этом сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах республики Дагестан.

Как уточняется, неизвестные начали стрелять после попытки полиции остановить автомобиль для проверки. «Из салона по полиции был открыт огонь. Ответным огнем нейтрализованы двое мужчин, находившихся в машине. Полицейские не пострадали», — добавил собеседник агентства.

Личности стрелявших пока не установлены.

МВД Дагестана подтвердило, что двое неизвестных были ликвидированы после того, как обстреляли служебный автомобиль полиции в Дагестане. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

 

| 2020-10-12T11:20:42+04:00 12 октября 2020, 11:59|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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