В Дагестане ликвидировали двух неизвестных, открывших огонь по наряду полиции

Полицейские ликвидировали двоих неизвестных, которые открыли огонь по наряду полиции из машины. Об этом сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах республики Дагестан.

Как уточняется, неизвестные начали стрелять после попытки полиции остановить автомобиль для проверки. «Из салона по полиции был открыт огонь. Ответным огнем нейтрализованы двое мужчин, находившихся в машине. Полицейские не пострадали», — добавил собеседник агентства.

Личности стрелявших пока не установлены.

МВД Дагестана подтвердило, что двое неизвестных были ликвидированы после того, как обстреляли служебный автомобиль полиции в Дагестане. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.