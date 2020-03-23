В Чехии не исключили закрытия границ Евросоюза на два года

Ситуация с закрытыми границами в Европе может растянуться и на два года, все зависит от дальнейшего распространения коронавируса на континенте, заявил в воскресенье, выступая по Чешскому ТВ, председатель кризисного штаба Чехии, замглавы минздрава, эпидемиолог Роман Примула.

«Если и будут ныне предпринятые в борьбе с коронавирусом строгие меры немного ослаблены, то, скорее всего, лишь у нас, в Чехии, развитие ситуации в других европейских странах имеет неприятную тенденцию. В целом на улучшение обстановки в Европе уйдут долгие и долгие месяцы», — отметил Примула.

Замминистра отметил необходимость предотвратить развитие второй и третьей волны пандемии, чтобы в Чехию не пошли потоки людей из таких стран, как Италия, Франция, Испания и Германия, где большое число заболевших COVID-19. (РИА Новости)

| 2020-03-23T01:31:31+00:00 23 марта 2020, 08:32|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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