В Британии заявили о стабилизации прироста коронавируса

По данным британского минздрава, в воскресенье число жертв от COVID-19 составило 413 человек, что является самым низким показателем за апрель, также слегка уменьшилось число новых случаев заболевания коронавирусом.

«Сейчас у нас очень четкая тенденция сокращения количества людей в больницах с COVID-19», — отметил Поуис.

При этом он отметил, что опасается, что после некоторого замедления динамики ситуация может осложниться, поэтому необходимо продолжать соблюдать рекомендации по самоизоляции и социальному дистанцированию.

«Мои опасения, как и опасения всех нас, в том, что после понижающего тренда может начаться повышательный тренд. Мы хотим избежать второго пика, мы хотим не допустить роста», — сказал Поуис, призвав британцев продолжать следовать рекомендациям правительства и медиков.

«Это были действительно тяжелые четыре недели (карантина), и мы не хотим потерять полученные от этого преимущества. Мы должны двигаться вперед и убедиться, что число заболеваний продолжит снижаться», — подчеркнул он.