Королева Великобритания Елизавета II сообщила что она глубоко тронута празднованием своего «платинового юбилея» – 70-летия правления. В благодарственном сообщении она сказала, что её вдохновили доброта, радость и родство британцев.

Королева вышла на балкон Букингемского дворца и поприветствовала участников театрализованного шествия, которым сегодня завершались торжества по поводу «платинового юбилея». На балконе вместе с Елизаветой II находились три поколения будущих монархов – принц Чарльз, принц Уильям и принц Джордж.

По улицам Лондона проехала 260-летняя золотая карета, которая везла Елизавету на её коронацию в 1953 году. Изображение королевы в карете было представлено голограммой.

В шествии были задействованы красочные двухэтажные автобусы с открытым верхом, изображающие разные десятилетия правления королевы. В каждом из них было множество знаменитостей, представляющих достижения в области музыки, моды и искусства.

В честь юбилея по британской столице также прошлись участники уличных театров и танцевальных групп со всей Великобритании.

По подсчётам Би-би-си, в воскресных празднованиях участие приняли около 10 миллионов британцев. (svoboda.org)