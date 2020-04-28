В Британии число жертв коронавируса достигло 21678

Число скончавшихся от коронавируса в Великобритании возросло за сутки на 586, количество заболевших увеличилось на 3996, общее число умерших увеличилось до 21,6 тысячи.

Как передает РИА Новости, об этом сообщил глава минздрава Мэтт Хэнкок в ходе ежедневного брифинга на Даунинг-стрит.

Общее число скончавшихся от коронавируса составило 21 678 (накануне эта цифра равнялась 21 092), количество заболевших – 161 145 (157 149 накануне), сообщил он.

Накануне в британских больницах скончались 360 человек – это самый низкий суточный прирост за четыре недели, однако системы оповещения в выходные работают не в полную силу, так что во вторник цифра ожидаемо выше; количество заболевших накануне увеличилось на 4 310 человек.

| 2020-04-28T23:00:47+00:00 28 апреля 2020, 23:57|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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