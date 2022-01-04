Бразильские медики выявили в понедельник четыре случая «флуроны» — одновременного заражения гриппом и коронавирусом, которое было впервые обнаружено в Израиле 1 января, это первые такие случаи в Америке.

«По меньшей мере в трех штатах Бразилии — Рио-де-Жанейро, Сеаре и Сан-Паулу — сообщили о случаях положительных тестов как на COVID, так и на грипп, что называется «флурона». Эксперты говорят, что наблюдается тенденция к увеличению числа случаев двойного инфицирования», — говорится в материале портала G1.