В борьбе с COVID-19 гигиена и дистанция эффективнее масок, заявили в Италии

Ношение масок не столь эффективно против распространения коронавируса COVID-19, как личная гигиена и соблюдение дистанции по отношению к другим людям, сказал в понедельник журналистам директор Высшего института здоровья Италии Сильвио Брусаферро.

«Маски это дополнительный элемент, но личная гигиена и дистанцирование важнее», — приводят его слова западные СМИ. Он отметил, что ношение масок не должно «давать ложного чувства безопасности».

В то же время директор пояснил, что носить маски на улицах следует в тех случаях, когда сложно соблюдать необходимую дистанцию по отношению к другим людям.

СМИ напоминают, что ранее власти Италии обязали население носить маски в транспорте и в магазинах.

В Италии за последние сутки было подтверждено 1739 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19, это самый низкий показатель за период с 10 марта. Общее число заразившихся COVID-19 в Италии приближается к 200 тыс.

Итальянские власти рассчитывают ослабить жесткие меры, введенные в стране для сдерживания распространения COVID-19 в течение ближайшего месяца.