В Болгарии жестоко избили главного редактора газеты «168 часов»

Главный редактор болгарской газеты «168 часов», известный журналист, который занимался расследованиями, Слави Ангелов был избит во вторник вечером в Софии перед своим домом. Как сообщает газета «24 часа«, неизвестные в масках нанесли ему несколько ударов металлическими прутьями по голове.

По предварительным данным, нападавших было трое. Двое из них непосредственно участвовали в избиении, а третий снимал происходящее на телефон. Портативный компьютер и другие ценные вещи, которые были у журналиста, нападавших не заинтересовали. Пострадавший госпитализирован и находится в больнице.

Полиция расследует происшествие и ведет розыск преступников, основная версия состоит в том, что нападение связано с профессиональной деятельностью журналиста.