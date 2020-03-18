В Болгарии жестоко избили главного редактора газеты «168 часов»

Главный редактор болгарской газеты «168 часов», известный журналист, который занимался расследованиями, Слави Ангелов был избит во вторник вечером в Софии перед своим домом. Как сообщает газета «24 часа«, неизвестные в масках нанесли ему несколько ударов металлическими прутьями по голове.

По предварительным данным, нападавших было трое. Двое из них непосредственно участвовали в избиении, а третий снимал происходящее на телефон. Портативный компьютер и другие ценные вещи, которые были у журналиста, нападавших не заинтересовали. Пострадавший госпитализирован и находится в больнице.

Полиция расследует происшествие и ведет розыск преступников, основная версия состоит в том, что нападение связано с профессиональной деятельностью журналиста.

| 2020-03-18T09:46:07+00:00 18 марта 2020, 10:32|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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