Руководство Германии не ожидает конкретных результатов от визита канцлера ФРГ Олафа Шольца в Москву. Об этом сообщила в воскресенье на своем сайте газета Financial Times, ссылаясь на высокопоставленный источник в немецком правительстве.

«Не думаю, что мы получим от этого какой-то конкретный результат», — отметил собеседник издания, подчеркнув при этом, что «сейчас не время сдаваться».

По его словам, цель Шольца заключается в том, чтобы «лучше понять, чего стремится достичь Россия, и попытаться выяснить, существуют ли какие-либо возможности вернуться к прямому диалогу» на площадке ОБСЕ, в Совете Россия — НАТО или в иных форматах. Источник также подчеркнул, что Шольц стремится к прогрессу в реализации минских соглашений.

Ранее источник в кабмине ФРГ сообщил журналистам, что визиты канцлера в Киев и Москву 14 и 15 февраля будут попыткой добиться деэскалации ситуации. Он напомнил, что «среди партнеров в ЕС и НАТО есть сплоченность относительно действий в случае агрессии России против Украины», и Шольц «напрямую донесет» эту позицию до Москвы в ходе переговоров с российским президентом Владимиром Путиным. (ТАСС)