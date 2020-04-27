В Беларуси число заразившихся коронавирусом достигло 11289

Число инфицированных коронавирусом COVID-19 в Беларуси за сутки выросло на 826, до 11289, умерли еще три пациента, всего с начала пандемии скончались 75 человек, сообщила в понедельник пресс-служба Минздрава республики.
В Беларуси на воскресенье было зарегистрировано 10463 инфицированных коронавирусом, в том числе 72 человека скончались. Причем за сутки был отмечен максимальный прирост инфицированных с начала распространения заболевания в стране – плюс 873 человека.
«Зарегистрировано 11289 человек с положительным тестом на COVID-19, что составляет 7,5% от количества проведенных тестов. Всего проведено 153 тысяч 845 тестов. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 75 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией», — говорится в сообщении пресс-службы.