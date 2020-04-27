В Беларуси число заразившихся коронавирусом достигло 11289

«Зарегистрировано 11289 человек с положительным тестом на COVID-19, что составляет 7,5% от количества проведенных тестов. Всего проведено 153 тысяч 845 тестов. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 75 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией», — говорится в сообщении пресс-службы.