В Баку жаркая погода сохранит свою власть

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове преимущественно без осадков, ветер южный, сообщает Национальная службя гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов.

Максимальная температура воды на Абшеронском полуострове ночью 22-26, днем 31-36, в Баку ночью 23-25, днем 33-35 градусов тепла.

Атмосферное давление ниже нормы — 756 миллиметров ртутного столба, относительная влажность ночью 60-70 процентов, днем 40-45 процентов.

На пляжах Абшерона ветер южный. Температура морской воды на северных пляжах (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) составит 25-26, на южных пляжах (Тюркан, Говсан, Сахиль, Шых) — 26-27 градусов тепла.

В регионах Азербайджана 18 июля преимущественно без осадков, однако ночью и утром в некоторых северных и западных районах пройдут грозы, ожидаются дожди, есть вероятность выпадения града. Западный ветер местами будет усиливаться.

Температура воздуха ночью 22-27, днем 33-38, в горах ночью 11-16, днем 20-25 градусов тепла.

На Абшеронском полуострове в выходные ожидается преобладание слабых южных ветров и дискомфорт от высокой температуры воздуха, что в целом неблагоприятно для метеочувствительных людей.