В Баку почтили память дважды героя Советского Союза генерала Ази Асланова

В Азербайджанском университете языков состоялся круглый стол «Великая Победа – 75. Ази Асланов – 110», посвященный памяти дважды героя Советского Союза генерала Ази Асланова.

Как сообщает #, круглый стол был организован Научно-исследовательской лабораторией (НИЛ) «Россиеведение» при поддержке представительства Россотрудничества в Азербайджане.

Встречу провел профессор НИЛ «Россиеведение» Мамед Алиев.

С докладами выступили профессор Петрозаводского государственного университета, доктор филологических наук Ирина Спиридонова, заведующая кафедрой Регионоведения Севдагюль Алиева, заведующая кафедрой философии и общественных наук Адалет Абдиева.

В Азербайджане свято чтут память о генерале Ази Асланове. Он прошел славный боевой путь защитника Москвы и Сталинграда. Принимал участие в освобождении от фашистов ряда территорий Европы.

Перед участниками круглого стола выступил внук героя, полковник-лейтенант Эмин Асланов.

В мероприятии приняли участие студенты и преподаватели Университета. Гостями стали члены делегации Республики Карелия, прибывшие в Азербайджан для участия в культурно-образовательном форуме «Великая Победа. Маршруты памяти».