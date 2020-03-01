В Баку почтили память дважды героя Советского Союза генерала Ази Асланова

В Азербайджанском университете языков состоялся круглый стол «Великая Победа – 75. Ази Асланов – 110», посвященный памяти дважды героя Советского Союза генерала Ази Асланова.
Как сообщает #, круглый стол был организован Научно-исследовательской лабораторией (НИЛ) «Россиеведение» при поддержке представительства Россотрудничества в Азербайджане.
Встречу провел профессор НИЛ «Россиеведение» Мамед Алиев.
С докладами выступили профессор Петрозаводского государственного университета, доктор филологических наук Ирина Спиридонова, заведующая кафедрой Регионоведения Севдагюль Алиева, заведующая кафедрой философии и общественных наук Адалет Абдиева.
В Азербайджане свято чтут память о генерале Ази Асланове. Он прошел славный боевой путь защитника Москвы и Сталинграда. Принимал участие в освобождении от фашистов ряда территорий Европы.
Перед участниками круглого стола выступил внук героя, полковник-лейтенант Эмин Асланов.
В мероприятии приняли участие студенты и преподаватели Университета. Гостями стали члены делегации Республики Карелия, прибывшие в Азербайджан для участия в культурно-образовательном форуме «Великая Победа. Маршруты памяти».
| 2020-03-01T20:07:29+00:00 1 марта 2020, 22:51|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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