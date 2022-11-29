Состоялось мероприятие по случаю 39-й годовщины провозглашения Турецкой Республики Северного Кипра.

Как сообщает АПА, в мероприятии, инициированном представительством Турецкой Республики Северного Кипра в Баку, приняли участие посол Турции в Азербайджане Джахит Багчи, депутаты, представители СМИ и общественные деятели.

Выступивший со вступительной речью представитель Турецкой Республики Северного Кипра в Баку Уфук Турганер приветствовал гостей и выразил большое удовлетворение в связи с празднованием этого дня в Азербайджане.

Затем депутат Хикмет Бабаоглу передал свои поздравления по случаю Дня независимости Турецкой Республики Северного Кипра.

«39 лет назад после Тюркского движения за мир, которое было проведено на одном из Изумрудных островов Средиземного моря, была основана Турецкая Республика Северного Кипра. Это было фактически воплощением великой тюркской воли против тех, кто хотел ликвидировать турецкое присутствие на острове. Турецкая Республика Северного Кипра принята в качестве наблюдателя в Организацию тюркских государств. Я считаю, что это один из самых больших шагов, предпринятых на пути к признанию нашей братской страны в мире», — сказал он.