Финальный этап этап Red Bull Cliff Diving в Баку, запланированный на 16 октября, не состоится. Столица Азербайджана лишилась возможности провести яркое, экстремальное международное шоу, которое должно было пройти в новом ТЦ на побережье Каспийского моря — Dəniz Mall.

Причина данного решения, принятого руководством Dəniz Mall совместно с Red Bull – беспокойство, связанное с состоянием здоровья населения.

«Мы верим, что это решение будет воспринято всеми с уважением и пониманием», — сообщили # организаторы мероприятия.

В связи с отменой завершающего этапа мировой серии Red Bull Cliff Diving в Азербайджане, финал сезона пройдет в Италии.

Баку появился на карте Red Bull Cliff Diving в этом году. Это одно из самых зрелищных событий в мире, в котором принимают участие самые смелые дайверы, и которое проходит в красивейших местах планеты.

Впервые в истории Red Bull Cliff Diving состязание должно было пройти в крытой арене и это новшество закрепил за собой Азербайджан, но этим планам не суждено было воплотиться. Помимо этого, Баку должен был подвести итоги всего сезона мировой серии: именно в нашем городе была запланирована решающая схватка за чемпионский титул и церемония объявления победителя сезона 2021 года.

В результате, церемония награждения чемпионов состоится в городе Полиньяно-а-Маре, считающимся клиф-дайвинг центром Европы. Город расположен на юге Италии, и с 2018 года во второй раз будет хозяином большого финала с участием лучших дайверов мира.

В захватывающей мировой серии дайверы ныряют со скал, исторических мостов или чудесных водопадов, при этом повышая внимание к экологическим проблемам и мотивируя людей к бережному отношению к нашей планете.

Сезон стартовал во Франции, 12 июня, 14 августа спортсмены состязались в Осло, далее — в Боснии и Герцеговине, Ирландии, Ирландии.

Двумя последними остановками были Италия и Азербайджан.

На данный момент организаторы не сообщают о возвращении состязания в Баку в следующем году, однако хочется верить, что азербайджанский этап Red Bull Cliff Diving в ближайшем будущем все же закрепится в мировой серии.