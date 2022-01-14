Российских и азербайджанских журналистов, внесших вклад в укрепление связей между двумя странами, отметили наградами в Русском доме в Баку (РИКЦ), сообщает #.
Встреча с представителями СМИ состоялась 13 января и была посвящена Дню российской печати. Такие встречи российских и азербайджанских журналистов в Русском Доме уже стали традиционными.
В мероприятии приняли участие представители российских и азербайджанских печатных изданий, информационных агентств, телеканалов, активно освещающих российско-азербайджанское взаимодействие в гуманитарной сфере и мероприятиях Русского Дома в Баку.
Начальник отдела представительства Россотрудничества Дмитрий Егоров выразил благодарность представителям СМИ за эффективную работу и вручил журналистам почетные грамоты и памятные подарки.
Встреча продолжилась концертной программой с участием представителей Бакинс