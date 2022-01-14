Российских и азербайджанских журналистов, внесших вклад в укрепление связей между двумя странами, отметили наградами в Русском доме в Баку (РИКЦ), сообщает #.

Встреча с представителями СМИ состоялась 13 января и была посвящена Дню российской печати. Такие встречи российских и азербайджанских журналистов в Русском Доме уже стали традиционными.

В мероприятии приняли участие представители российских и азербайджанских печатных изданий, информационных агентств, телеканалов, активно освещающих российско-азербайджанское взаимодействие в гуманитарной сфере и мероприятиях Русского Дома в Баку.

Начальник отдела представительства Россотрудничества Дмитрий Егоров выразил благодарность представителям СМИ за эффективную работу и вручил журналистам почетные грамоты и памятные подарки.

Встреча продолжилась концертной программой с участием представителей Бакинс кой музыкальной академии (БМА) — заслуженной артистки А зербайджана, лауреата международных конкурсов, профессора БМА Эльнары Киберлин ской, доктора философии по искусствоведению, старшего преподавателя БМА Алены Инякиной, солистки Азербайджанского государственного камерного оркестра имени К. Караева Лейлы Керимовой, лауреата международных конкурсов, старшего преподавателя БМА, солистки Азербайджанского симфонического оркестра имени Ниязи Лалы Мухтаровой.