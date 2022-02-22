Баку отмечает 30-ю годовщину Ходжалинского геноцида — одной из самых страшных страниц современной истории, трагедии, учиненной армянскими фашистами в отношении мирного населения Азербайджана.

В Бакинском государственном университете (БГУ) состоялось мероприятие «Ходжалы – самый страшный акт геноцида в истории», организованное историческим факультетом вуза.

Декан факультета Ибрагим Зейналов проинформировал о политике этнической чистки и геноцида, проводимой армянами в отношении азербайджанцев на протяжении всей истории. Он отметил, что акт геноцида, совершенный в Ходжалы в ночь с 25 на 26 февраля 1992 года, является одним из тягчайших преступлений не только против азербайджанского народа, но и всего человечества.

Диссертант кафедры истории тюркских народов Васиф Набиев отчитался о проделанной работе по признанию мировой общественностью Ходжалинского геноцида. По его словам, несмотря на то, что со времени этого акта геноцида прошло 30 лет, до сих пор есть страны, равнодушные к этому страшному террористическому акту. Васиф Набиев подчеркнул, что в ходе 44-дневной Отечественной войны жертвы Ходжалинской трагедии достойно отмщены нашей армией.

На мероприятии студентка Афсана Велиева представила рассказ, написанный из уст очевидцев Ходжалинской резни.

25 февраля в связи с 30-летней годовщиной Ходжалинского геноцида на сцене Азербайджанского государственного академического русского драматического театра имени Самеда Вургуна будет показан моноспектакль дипломанта мониторингового конкурса министерства обороны Aзербайджана, народной артистки Aлександры Никушиной — «Mоя война!».

Как сообщает #, спектакль посвящен Дню Великой Победы Азербайджана в Отечественной освободительной войне. Режиссер–постановщик спектакля — Александр Шаровский.

Вместе с азербайджанским народом скорбит весь мир.

Турецкие и азербайджанские альпинисты совершили совместное восхождение на вершину горы Хача в Нахчыванской Автономной Республике. Акция была приурочена к 30-й годовщине Ходжалинского геноцида, в ней приняли участие 24 альпиниста из разных уголков Турции и 7 альпинистов из Азербайджана.

Восхождение было организовано по инициативе Генконсульства Азербайджана в Карсе и при поддержке Клуба альпинизма и спорта на открытом воздухе «Зирве» (Вершина), Общества охраны и поддержки азербайджанского языка, истории и культуры.

Достигнув вершины, альпинисты минутой молчания почтили память жертв Ходжалы. Прозвучали национальные гимны Турции и Азербайджана.

В Израиле жертв геноцида почтили на вечере, организованном международной ассоциацией Израиль-Азербайджан «АзИз».

На мероприятии выступила председатель межпарламенсткой группы Израиль-Азербайджан, депутат Кнессета Элина Бардач-Ялова, которая сказала, что евреи, как никакой другой народ, понимают и сочувствуют азербайджанскому народу, пережившему жестокие убийства мирного населения только из-за своей национальной принадлежности.

Мероприятие посетили известные общественные деятели, политики, деятели искусства. Известный азербайджанский пианист, лауреат международных конкурсов Фаган Гасанли и израильская оперная певица Камелия Йоффе представили публике концертную программу.