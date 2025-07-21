22 июля в Баку и на Абшеронском полуострове преимущественно без осадков.

Как сообщили в Национальной службе гидрометеорологии, будет преобладать умеренный северо-западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 22-27, днем — 34-39° тепла. Атмосферное давление — 756 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха ночью составит 65-75, днем — 45-50%.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков. Однако днем в некоторых горных районах не исключаются кратковременные осадки и грозы. Ночью и утром в некоторых горных районах временами возможен туман. Будет преобладать умеренный восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 22-27, днем — 36-41° тепла, в горах ночью 11-16, днем — 28-33° тепла.