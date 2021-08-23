В соответствии со стратегией “Бакинский порт 2035 — CO2 zero emisy” для охраны и развития экологии на территории порта будет введен ряд новшеств и запретов.

Как передает АПА-Экономикс, согласно плану, который будет реализован при поддержке Европейского союза, с указанной даты в Бакинский порт не будут допущены транспортные средства, работающие на дизельном топливе, бензине или других видах топлива, выбрасывающих в воздух большие объемы парниковых газов.

На территории порта будут использоваться только транспортные средства и оборудование, работающие на зеленом топливе, а суда, входящие в акваторию порта, будут полностью обеспечены электроэнергией. При этом на территории и акватории порта будет использоваться исключительно электроэнергия. Кроме того, в акватории порта будут использоваться только буксирные суда, работающие на электричестве и зеленом топливе, а все строения будут приведены в соответствие со стандартами зеленого дома.

Отметим, что в рамках существующей концепции экологического развития в порту планируется снизить выбросы парниковых газов до “0” к 2035 году в связи с усилением контроля за качеством воздуха.