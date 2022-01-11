Согласно плану боевой подготовки, в Азербайджанской Армии cостоялись командно-штабные учения на местности с привлечением соединения.

Как передает Минобороны, подразделения, поднятые по учебно-боевому сигналу, были сосредоточены в назначенных районах и приведены в состояние боеготовности c развертыванием на территории органов управления.

Основная цель проведения учений состоит в совершенствовании деятельности штаба и взаимодействии между подразделениями при приведении воинской части в различные состояния боеготовности, а также повышении навыков командиров по управлению подразделениями в бою и умений оперативного принятия решений.

Личный состав успешно выполнил поставленные на учениях задачи.