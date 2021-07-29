В Азербайджане выявлено еще 615 случаев заражения коронавирусом, 181 человек вылечился, 5 человек скончались.

Об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете Министров.

До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 342548 фактов заражения коронавирусной инфекцией. 332574 человека вылечились,5019 скончались, число активных больных — 4955.

За прошедшие сутки проведено 10423 теста на выявление новых случаев инфицирования коронавирусом, за прошедший период проведено 4014073 теста.

За последние сутки в Азербайджане были вакцинированы от коронавируса (COVID-19) 84247 человек.

Как сообщили в оперативном штабе при Кабинете министров, за день число получивших первую дозу вакцины составило 46638, вторую дозу получили 37609 человек.

Общее число вакцинированных в стране составляет 4798286, общее число получивших первую дозу вакцины составляет 2777752, вторую дозу получили 2020534 человека.