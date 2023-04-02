В Азербайджане выявлено еще 58 случаев заражения коронавирусом, 47 человек вылечились.
Об этом говорится в сообщении оперативного штаба при Кабинете министров.
За прошедшие сутки выявлен один случай смерти от коронавируса.
До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 829 857 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 819 219 человек вылечились, 10 185 человек скончались, число активных больных – 453.
За прошедшие сутки проведен 931 тест на выявление новых случаев инфицирования коронавирусом, за прошедший период проведено 7 560 679 тестов.