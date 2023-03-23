В Азербайджане выявлено еще 19 случаев заражения коронавирусом, 47 человек вылечились, об этом говорится в сообщении оперативного штаба при Кабинете министров.

За прошедшие сутки не выявлено ни одного случая смерти от коронавируса.

До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлен 829 303 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 818 969 человека вылечились, 10 153 человека скончались, число активных больных — 181.

За прошедшие сутки проведен 440 тест на выявление новых случаев инфицирования коронавирусом, за прошедший период проведено 7 551 235 тестов.