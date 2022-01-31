В Азербайджане внесены изменения в правила лишения родительских прав.

Об этом говорится в подписанном сегодня президентом Ильхамом Алиевым законе «О внесении изменений в Семейный кодекс».

Согласно изменениям, пункт 65.5 Семейного кодекса принят в новой редакции: «Выписка из вступившего в законную силу решения суда о лишении родительских прав в течение 3 дней заверяется электронной подписью, заверенной судьей, и через информационную систему ”Электронный суд» передается в информационную систему органа, определенного соответствующим органом исполнительной власти».

Согласно действующей статье, суд обязан в течение 3 (трех) дней со дня вступления в силу решения о лишении родительских прав, направить выписку из данного решения в соответствующий орган исполнительной власти.