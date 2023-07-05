В Азербайджане вакантны 400 мест директоров школ.

Как передает #, об этом сообщил заведующий отделом человеческих ресурсов министерства науки и образования Эшги Багиров.

Он отметил, что появление вакантных мест связано в основном с тем, что директора этих школ достигли предельного возраста работы: «Другая причина заключается в том, что трудовые договоры с некоторыми директорами расторгаются из-за недочетов, выявленных в ходе регулярных мониторингов министерства».

Завотделом напомнил, что в 2021 году по причине пандемии количество вакантных мест директоров школ увеличилось: «Этот показатель приближался к 900. После конкурсов последних лет, количество этих мест резко сократилось».